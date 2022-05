GFVip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo in tv insieme: ecco quando

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti l’anno scorso all’interno della casa del GFVip. I due hanno avviato un’intensa storia d’amore che continua ancora oggi. La coppia si mostra sui social molto innamorata e pare infatti che presto parteciperà ad un nuovo programma tv. Vediamo di cosa si tratta.

Nuova esperienza insieme dopo il GFVip

Giulia e Pierpaolo parteciperanno alla prossima puntata di Name That Tune, programma musicale condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo in onda su TV8 il venerdì in prima serata. Ieri pomeriggio, la Salemi è apparsa in delle stories del profilo ufficiale dello show con la scritta “Spoiler”.

Nel video si vede prima Giulia e poi Pierpaolo ballare e divertirsi. Il giovane poi ha pubblicato sul suo profilo la stessa stories aggiungendo la stessa didascalia: “Sarà un venerdì diverso dal solito. Sfida tutta in famiglia”.

Quando andrà in onda il programma?

I fan della coppia Prelemi potranno gustare l’ultima puntata della terza edizione del programma venerdì 3 giugno 2022 alle 21:30.

Come procede la loro storia d’amore? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ormai fanno coppia fissa da circa un anno. I due sembrerebbero essere molto innamorati e con la voglia di godersi a pieno questa storia d’amore, e perché no, mettere su famiglia.