GFVip, Giulia Salemi fa il punto della situazione: Briatore, Pretelli e Zorzi

Giulia Salemi è tornata alla sua vita di sempre dopo la seconda partecipazione al Grande Fratello Vip. L’influencer è stata una grande protagonista e sicuramente ha creato molte dinamiche. Ospite a Casa Chi, la ragazza ha potuto parlare e spiegare alcune vicende.

IL RAPPORTO CON FLAVIO BRIATORE – Il primo argomento affrontato è stato quello inerente al suo rapporto con Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci accusò Giulia Salemi di averci provato con l’imprenditore ma la modella Italo-persiana ha smentito queste accuse.

“Il primo messaggio me lo mandò lui il 15 luglio 2018. Era categoricamente single e mi mandò un messaggio di lavoro, prettamente lavorativo. Sono andata a informarmi e a vedere, mi sono tranquillizzata da sola” ha spiegato l’influencer, ammettendo di essere andata a ricontrollare per esserne sicura. Inoltre, la giovane modella ha avuto modo di rispondere anche alle accuse di Caterina Collovati e la frase shock “Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte”.

In questa occasione, Giulia Salemi ha dichiarato che è molto grave accusare una donna di provarci con uomini sposati. “Tutti hanno ripreso la notizia senza verificare la fonte, senza essere risaliti alla fonte. Stiamo parlando della mia vita privata, le parole rimangono, hanno un peso e rimangono i segni” ha aggiunto Giulia.

L’AMORE CON PIERPAOLO E IL COMMENTO SU TOMMASO ZORZI – Come procede la storia con Pierpaolo Pretelli? Molto bene, la ragazza attualmente è a Roma per sbrigare delle faccende di lavoro e ha l’opportunità di vedere spesso l’ex velino di Striscia. Inoltre, Giulia Salemi ha dichiarato di sentirsi per l prima volta donna e amata.

E su Tommaso Zorzi? L’influencer ha ammesso di essere molto contenta per questa opportunità di fare l’opinionista a L’isola dei Famosi. “Penso che stia cambiando il sistema televisivo, sta facendo da apripista per tutta la nuova generazione. L’unica cosa è che L’Isola ha bisogno di lui e non Tommaso ad avere bisogno de L’Isola” ha detto la Salemi.