GFVip, Giulia Salemi fa una dedica speciale a suo padre e Pierpaolo Pretelli: “Papà speciali”

Nella giornata di oggi si festeggia la giornata del papà e tanti vip hanno approfittato dell’occasione per fare gli auguri. Giulia Salemi ha fatto una lunga dedica a suo padre ma ha deciso di farne una anche a Pierpaolo Pretelli, da poco entrato nella sua vita.

GIULIA SALEMI: DEDICA AL PADRE – Giulia Salemi ha pubblicato un lungo post dedicato a suo padre e lo ha ringraziato per tutto quello che ha fatto per lei. “Mio padre Mario che nonostante tutto e tutti ha lottato per me non lasciandomi mai sola in questo viaggio sostenendomi sempre” ha scritto su Instagram l’influencer.

Giulia Salemi ha condiviso con i follower un video lungo circa sei minuti dedicato non solo a suo padre, ma anche a Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia è padre del piccolo Leo ed è entrato a far parte da poco nella vita dell’influencer. La ragazza lo ritiene un padre molto speciale, soprattutto per la sua giovane età e il grande amore e impegno che dedica a suo figlio.

“E’ un giovane padre che vive dell’amore del suo piccolo Leo a cui dedica ogni sacrificio fatto pur di vederlo sorridere e creare un futuro per lui…” ha scritto la Salemi commossa. La giovane influencer ha poi concluso il post facendo un augurio a tutti i papà del mondo, ricordando anche suo nonno.

“Un augurio a tutti i papà, a tutti i vostri papà speciali a loro modo, a quelli presenti ed a quelli che ci guardano dal cielo come il mio nonno Pino…Vi abbraccio…” ha concluso Giulia Salemi. Vi piace questa dedica?