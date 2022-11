GFVip, Giulia Salemi in tuta: marca e prezzo. Sui social si scatena la polemica per le frasi di Sonia Bruganelli

Ieri sera, è andata in onda la consueta diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Come in ogni puntata, Alfonso Signorini ha presentato le sue opinioniste e Giulia Salemi, la quale al momento si occupa di gestire i commenti social sul reality. Proprio quest’ultima, in diretta su Canale 5 ha indossato una tuta molto elegante e comoda, sotto consiglio di Sonia Bruganelli. Tuttavia, sembrerebbe che le due non vadano molto d’accordo, vediamo cosa è successo.

Outfit comodo per Giulia: marca e prezzo

Andiamo per gradi. Ieri sera Giulia Salemi si è presentata con una bellissima tuta Adidas verde scuro e con lacci bianchi che facevano da contrasto. Il pantalone indossato ha un costo di 90 euro, mentre la felpa 100 euro. Un look davvero economico rispetto ad altri outfit sfoggiati nel corso delle varie dirette.

Il siparietto gelido con Sonia Bruganelli

A quel punto Signorini ha chiesto all’influencer e modella: “Ma hai un look sbarazzino stasera?”. “Ho raccolto il consiglio di Sonia. Mi sono messa in tuta, ho realizzato il sogno di una vita. In tuta in prima serata non si era mai visto” ha risposto sorridendo la modella italo-persiana.

Tuttavia, nel corso di questo simpatico siparietto è intervenuta proprio Sonia, la quale neanche troppo velatamente ha lasciato intendere che al momento la giovane può puntare solo sulla bellezza. “Devo dire che sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata. Infatti, non riesco a muovermi” ha detto la Bruganelli.

Dopo questa battuta, Alfonso ha sottolineato che al momento le due possono solo scambiarsi i vestiti poiché Giulia, rispetto a Sonia, è ancora acerba nel mondo della tv e “l’esperienza non puoi ancora indossarla”. Giulia, con il suo solito sorriso, ha risposto: “Beh speriamo di acquisirla nel tempo”. La Bruganelli tuttavia non sembrerebbe dello stesso avviso e ha tuonato: “E comunque posso dire, secondo me abbiamo visto che è bellissima così, punterei solo sul fisico per Giulia”.

Signorini a quel punto ha ironizzato: “Non disperare, perché come lei puoi schiacciare un occhio a un conduttore”, riferendosi chiaramente al suo matrimonio con Paolo Bonolis. “Io ho una domanda: ma tu mi hai chiamata per il fisico?” ha chiesto Giulia. “No, per l’intelligenza tutta la vita” ha chiosato il conduttore. Nel frattempo sui social gli utenti si chiedono quale sia il problema tra le due e perché tutto questo astio.