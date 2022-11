GFVip, Giulia Salemi lascia tutti a bocca aperta con l’abito sfoggiato: brand e prezzo

Giulia Salemi, modella e influencer italo-persiana ma ora anche conduttrice, ha lasciato per l’ennesima volta tutti a bocca aperta durante la quindicesima puntata del GFVip. Perché? In ogni diretta la giovane sfoggia dei look da urlo, lasciando tutti senza fiato. Anche questa volta, l’influencer ha ricevuto molti complimenti in studio e sui social.

L’abito da urlo di Giulia Salemi: brand e prezzo

Anche questa volta, la soubrette non ha deluso affatto le aspettative del pubblico indossando un abito molto sexy, ma non volgare, scollato e tutto nero. Il vestito in questione scendeva perfettamente sul corpo della Salemi mettendo in bella mostra anche il seno senza risultare volgare.

Ma di chi è e soprattutto quanto costa un abito del genere? Il vestito fa parte della prima capsule collection di Nensi Dojaka in esclusiva per il brand Mytheresa. Esso è caratterizzato dettagliatamente da corpetto in stile bralette, dei cut-out e da una silhouette aderente, perfetto per il corpo di Giulia.

Il prezzo? Non dicerto alla portata di tutti: online l’abito è disponibile a 795 euro, in linea con altri prodotti del brand.

La reazione dello studio e sui social

Giulia Salemi è stata acclamata dallo studio, dallo stesso Alfonso Signorini il quale l’ha accolta con uno dei classici “vabbè”. Successivamente le ha fatto fare un giro su sé stessa e l’ha rimandata alla sua postazione. Tantissimi apprezzamenti anche dal web, in cui l’influencer è stata letteralmente riempita di complimenti. Insomma, Giulia colpisce ancora!