GFVip, Giulia Salemi prima e dopo: ecco la trasformazione dell’influencer

Giulia Salemi è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip di quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. La ragazza, però, non è la prima volta che partecipa ad un reality o entra a far parte del mondo della tv. Come è cambiata l’influencer negli ultimi anni? PER VEDERE LE FOTO DELLA TRASFORMAZIONE DI GIULIA SALEMI CLICCA QUI.

GIULIA SALEMI: DA MISS ITALIA AL GFVIP – Giulia Salemi, da giovanissima, ha vinto il concorso Miss Piacenza e successivamente ha partecipato nel 2014 a Miss Italia, ottenendo un quarto posto e la fascia “Miss Sorrisi”. Da lì, la sua carriera è stata subito in discesa: ha partecipato a programmi come Quelli che il calcio, Super Shore e Pechino Express, dove partecipò in coppia con la mamma iraniana Fariba.

Al Festival di Venezia, la sua comparsa fece molto scalpore a causa di un abito che non lasciava affatto spazio all’immaginazione. L’influencer, tuttavia, spiegò che non fu un modo per apparire, ma solo voleva indossare la creazione del suo amico stilista, Matteo Manzini.

Giulia Salemi ha aumentato la sua fama grazie anche alla sua storia d’amore con Francesco Monte, conosciuto all’interno del GFVip di qualche anno fa. La ragazza ha sofferto molto per la rottura con Monte, tanto da essere rimasta single fino ad ora. L’influencer è stata chiamata nuovamente per rientrare nella casa, dove sta avviando una conoscenza approfondita con Pierpaolo Pretelli.

LA TRASFORMAZIONE DI GIULIA SALEMI – Nel corso degli anni, Giulia Salemi è cambiata molto ma c’è chi sostiene che sia solo diventata più abile nell’utilizzare i prodotti di make-up. Altri utenti, invece, credono che l’influencer abbia fatto qualche ritocchino. Cosa ne pensate?