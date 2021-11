GFVip, Giulia Salemi pronta a condurre un programma su Sky

Giulia Salemi è uno dei volti giovani più amati sui social e in tv. L’influencer, infatti, attualmente conduce il GFVip Party, assieme a Gaia Zorzi, in onda su Mediaset Play. Il programma sta riscuotendo tantissimo successo soprattutto tra i fan Prelemi. Tuttavia, la modella italo-persiana sembrerebbe essere pronta ad un salto di qualità.

DAL GFVIP A SKY – Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che la Salemi sia pronta per affrontare una nuova sfida. Nello specifico, l’influencer potrebbe condurre un nuovo programma su Sky, Artisti di panettone. Questo programma andrà in onda prima su Sky Uno e successivamente su Tv8.

Ma non è tutto perché pare che la modella debutterà anche in radio a partire da gennaio 2022. Insomma, un successo dietro l’altro per la 28enne: vi ricordiamo che la carriera in tv per Giulia è iniziata nel 2012 quando partecipò a Veline. Successivamente fu concorrente a Miss Italia e da allora le cose sono cambiate in meglio.

Inoltre, a quanto pare, i telespettatori la vedranno presto come partecipante del nuovo programma condotto da Nicola Savino, Back to school. Questo significa che la Salemi la vedremo spesso in televisione, per la gioia dei suoi fan.

L’AMORE – Anche la vita sentimentale procede a gonfie vele. Giulia è fidanzata da circa un anno con Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio all’interno della casa del GFVip l’anno scorso. La coppia è molto amata dal pubblico e loro sono decisamente innamorati, chissà cosa riserverà loro il futuro.