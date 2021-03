GFVip, Giulia Salemi scartata da Uomini e Donne prima di entrare nella casa?

In queste ultime ore si sta facendo sempre più insistente una voce inerente ad un possibile coinvolgimento di Giulia Salemi nella redazione di Uomini e Donne. La ragazza, a quanto pare, sarebbe stata scartata dal dating show di Maria De Filippi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

GIULIA A UOMINI E DONNE? – L’indiscrezione è stata lanciata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il giornalista ha spiegato che Giulia Salemi sarebbe stata scartata da Uomini e Donne prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. A quanto pare, l’influencer avrebbe sostenuto addirittura il provino prima di entrare al GFVip.

E allora cosa è successo? Parpiglia non ha fornito dettagli sulla vicenda ma si è limitato a raccontare che, dopo aver sostenuto il provino, la redazione di Uomini e Donne avrebbe scartato Giulia Salemi. La fortuna, comunque, è stata dalla sua parte poiché dopo è entrata al Grande Fratello Vip e il resto è storia.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia potrebbe essere vera perché al GFVip Giulia Salemi ha spesso detto di essere single, prima di intraprendere la relazione con Pierpaolo Pretelli. Inoltre, l’influencer ha dichiarato di non provare sentimenti forti da diverso tempo; motivo che l’avrebbe potuta spingere ad ambire il trono della De Filippi.

LA RELAZIONE CON PIERPAOLO PRETELLI – Come vanno le cose con Pierpaolo Pretelli? A detta della coppia, le cose vanno benissimo. Giulia Salemi è stata a Roma per lavoro e ha approfittato del momento per passare più tempo possibile con lui. Pierpaolo è sicuro di questo amore e chissà, in futuro potrebbero già pensare ad una convivenza.