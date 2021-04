GFVip, Giulia Salemi su Instagram: “Io e Pierpaolo ci siamo lasciati”

L'influencer ha mandato in subbuglio i social a causa di uno scherzo de Le Iene

Giulia Salemi, nota influencer ed ex gieffina, ha mandato in tilt i social a causa di un messaggio contro Pierpaolo Pretelli. La ragazza, in queste ultime ore, ha annunciato di essersi lasciata con l’ex velino di Striscia. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan.

GIULIA SALEMI LASCIA PIERPAOLO: SCHERZO IN VISTA – “Annuncio ufficiale: ragazzi mi sono lasciata con Pier. Ho dovuto. Presto seguiranno dettagli” recita il post pubblicato dalla modella italo-persiana. Nessuna spiegazione, solo una stories su Instagram scritta bianca su fondo nero. Un vero e proprio dramma per i fan della coppia formatasi all’interno del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, si è trattato di uno scherzo de Le Iene ai danni di Pierpaolo Pretelli. L’ex velino, infatti, non l’ha presa molto bene inizialmente, convinto di essere stato lasciato per davvero dalla sua fidanzata. Una volta trascorso il tempo necessario per attuare lo scherzo, la redazione del programma ha informato Pretelli.

Nel frattempo, però, il ragazzo nonostante il coprifuoco ha deciso di fare la valigia e andare via. Pierpaolo è rimasto davvero scosso da questo scherzo, ma successivamente si è lasciato andare alla leggerezza.

Al momento, lo scherzo ci è ancora sconosciuto: non sappiamo se la redazione si sia inventata un tradimento o cose simili poiché non è ancora andato in onda. Pretelli, inoltre, alla fine ha detto delle me**e a tutti coloro che hanno partecipato a questo terribile scherzo. Ne vedremo delle belle!