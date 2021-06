GFVip, Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli: “Non posso esprimermi”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano essere sempre più una coppia consolidata. I due attualmente convivono e mostrano sui social tutto l’amore che provano l’un per l’altro. In queste ore, l’influencer si è resa protagonista di un simpatico scherzo nei confronti del suo fidanzato.

BATTUTE PICCANTI – L’influencer e modella italo-persiana ha mostrato sui social un Pierpaolo molto diverso. Durante una conversazione, la ragazza ha utilizzato un filtro Instagram che ingrandisce occhi e bocca. Per l’occasione, la ragazza ha fatto delle battute inerenti alla storia di Cappuccetto Rosso e successivamente ha commentato il suo fidanzato.

Nello specifico, l’influencer ha detto che il suo ragazzo ha bocca e occhi grandi ma per altre zone del corpo non può esprimersi. Successivamente, Giulia è scoppiata a ridere davanti ad un incredulo Pierpaolo Pretelli che non sapeva come replicare.

A seguito di queste battute, il ragazzo si è “vendicato” pubblicando la sua fidanzata con il filtro Instagram che posiziona una rapa al posto della testa. Sicuramente i due hanno una fortissima complicità, soprattutto da quando vivono insieme.

AL GFVIP – Nonostante le critiche, la storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo prosegue a gonfie vele. I due convivono e l’influencer ha anche conosciuto il figlio dell’ex velino avuto con Ariadna Romero. La famiglia di Pierpaolo non sembrava felice di questa nuova relazione ma pare debbano ricredersi.