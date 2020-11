GFVip, Giulio Raselli contro Andrea Zelletta e Selvaggia Roma: “Cercano visibilità”

Reduce dalla sua relazione con Giulia D’Urso, Giulio Raselli è stato ospite a Casa Chi e ha raccontato un po’ di sé. Tuttavia, il ragazzo è famoso per la sua schiettezza, soprattutto a Uomini e Donne ed è per questo che non sono passate inosservate alcune sue dichiarazioni su Andrea Zelletta e Selvaggia Roma, entrambi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

GIULIO RASELLI CONTRO ANDREA ZELLETTA – A quanto pare, e non ne fa mistero, Giulio Raselli poco digerisce la presenza di Andrea Zelletta all’interno del reality. Infatti, l’ex tronista ha condiviso con il gieffino una parte del percorso del dating show di Maria De Filippi e ha fatto alcune dichiarazioni in merito. “Io con Zelletta ho avuto a che fare, diciamo che lui ha sempre cercato di stuzzicarmi anche quando io facevo il corteggiatore. Però quando ero sul trono, nel corso di una puntata, lui è venuto come ospite: già il giorno prima si era un po’ organizzato durante una diretta dicendo che io ero presuntuoso, arrogante ecc ecc, il giorno dopo in studio dice le stesse cose. Per quale motivo? Per prendersi tre secondi di applausi, perché chiaramente è andato dietro al branco. Dietro le quinte, poi, la sua ragazza (Natalia Paragoni, ndr) mi dice: ‘Appena avrai la scelta ce ne andremo a cena tutti insieme’. Questo cosa vuol dire? Che è una persona falsa, che non è in grado di avere una logica sua, è sempre a rincorrere le idee degli altri, non ha mai un pensiero coerente con quello che dovrebbe essere soprattutto per un personaggio pubblico”.

Inoltre, Giulio Raselli ha commentato la sua esperienza all’interno della casa del GFVip: “E anche in Casa è così. Non è mai in grado di dare un giudizio serio e concreto, si nasconde sempre dietro agli altri e questa è una cosa che a me non è mai piaciuta perché credo che diventare un personaggio pubblico sia anche la volontà di dir la propria pur sbagliando a volte. Non per niente lo chiamano ‘comodino’. […] Io sono abituato a dire le cose in faccia, cosa che lui non fa. Lui fa veramente fatica, perché ha la sensazione e anche un po’ l’ansia di sporcarsi l’immagine, quindi non dice mai realmente quello che pensa”.

GIULIO RASELLI SU SELVAGGIA ROMA – L’ex tronista non ha risparmiato nemmeno Selvaggia Roma, della quale ha raccontato un triste aneddoto, a detta sua. “Su Selvaggia non posso dire cose belle. Vi tiro fuori un aneddoto: eravamo a Formentera quest’estate, abbiamo avuto a che fare, mi ha mandato dei messaggi, ci siamo poi visti (non in maniera intima), però lei sostanzialmente fa una foto mentre eravamo in un locale e una sua amica era abbracciata a me. Tutto questo per creare quei 2/3 secondi di gossip, che è quello di cui lei vive. E con questa cosa ha cercato di farmi saltare il trono, perché io sono stato davvero in bilico per quello. Questa cosa mi ha fatto capire che persona è: si venderebbe per avere due minuti di popolarità e io ne ho le prove, non lo dico tanto per. Lei pur di entrare in una testata giornalistica, pur di fare uno scoop, si venderebbe. E in effetti lo sta facendo. […] Io dico che fa e poi mente, perché è consapevole di non fare cose proprio bellissime a volte, di questo ne è cosciente. Poi si rende conto di essere di fronte a 4mila persone e si tira indietro” ha raccontato.

SU GIULIA SALEMI… PAROLE POSITIVE! – Giulio Raselli deve essere evidentemente attratto dalle ragazze con il nome Giulia poiché ha speso davvero delle belle parole sulla gieffina Giulia Salemi. “Giulia Salemi sicuramente potrebbe interessarmi… non si sa mai nella vita!” ha detto Raselli. E voi cosa pensate di queste parole?