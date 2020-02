GFVip, gli autori dimenticano i microfoni accesi: ecco i commenti su Clizia Incorvaia

In questi giorni si è aperto un dibattito sulle sconcertanti dichiarazioni di Clizia Incorvaia su Denver. Ripercorriamo insieme gli ultimi avvenimenti.

DENVER NOMINA CLIZIA E LEI CI RIMANE MALE – Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Denver ha nominato proprio Clizia, la quale ci è rimasta malissimo data la loro forte amicizia. Dopo un momento di delusione, l’ex di Francesco Sarcina è scoppiata e in un momento di rabbia ha paragonato Denver a Buscetta e gli ha dato del “pentito”. Queste dichiarazioni hanno sconvolto il web, soprattutto perché lei è siciliana e dovrebbe conoscere bene la storia. In molti chiedono addirittura la squalifica!

GLI AUTORI DIMENTICANO I MICROFONI APERTI – In tutto questo trambusto, alcuni autori hanno dimenticato (o forse no, chissà) i microfoni aperti e si sono lasciati andare a considerazioni su Clizia Incorvaia.

“Buscetta… E insomma! Buscetta è una roba brutta brutta eh! Come ca**o gli è venuto in mente non lo so. Ma io lo so come gli è venuto in mente, per loro Buscetta è un uomo di me**a” si sente in alcuni video mandati in onda. Insomma, la situazione è molto grave, cosa succederà nella prossima diretta?

Per il video cliccate qui.