GFVip, gossip fake su Alessandro Basciano: “Ha tradito Sophie Codegoni”. Ecco come stanno le cose

In queste ore, Alessandro Basciano è tornato al centro del gossip a causa di un gossip poi rivelatosi fake. Nello specifico, stando a quanto circolato in rete, pare che il giovane abbia tradito la sua fidanzata Sophie Codegoni con la quale ha avviato una storia d’amore all’interno della casa del GFVip. Come stanno davvero le cose?

Alessandro ha tradito Sophie? La segnalazione

Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha pubblicato uno screenshot tra le sue storie con una conversazione tra lei e un utente follower. All’interno della chat i due parlavano di un presunto tradimento di Basciano ai danni della sua fidanzata Sophie. Nello specifico, la segnalazione riporta il fatto che Alessandro sarebbe stato beccato a Milano con una ragazza mora mano nella mano.

Tuttavia, all’interno del messaggio c’è anche la risposta di Deianira la quale sembrerebbe confermare tutta la storia e successivamente dirsi dispiaciuta per Sophie. Nonostante ciò, non è tutto oro quello che luccica: infatti, la stessa Deianira ha specificato che questa chat è fasulla poiché è stata manomessa per ricreare una segnalazione.

“Questa conversazione è falsa. Si vede che avete tempo da perdere a fare montaggi” ha sottolineato la Marzano particolarmente infastidita poiché molto amica di Alessandro e Sophie. Successivamente la donna ha pubblicato i messaggi di alcuni follower, i quali hanno preso le sue difese specificando che la chat non è nemmeno di qualità.

Come vanno le cose tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni?

La storia d’amore tra l’ex volto di Uomini e Donne e l’ex tronista procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti nella casa del GFVip e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia ha attraversato molti alti e bassi a causa della gelosia e delle incomprensioni, tuttavia per ora sembrerebbe procedere tutto nel verso giusto.