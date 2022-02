GFVip, gossip hot su un gieffino: “Ad Ibiza con due stilisti stranieri”

In questi giorni si è sparsa sul web una voce circa un gieffino attualmente nella casa del GFVip. A diffondere la notizia, Deianira Marzano, la quale ha sottolineato come un gieffino nella casa abbia avuto degli incontri hot con due stilisti stranieri ad Ibiza. Vediamo cosa ha detto.

Le parole della Marzano

“Nella Settimana Enigmistica c’è la rubrica ‘non tutti sanno che’ e anche io ho fatto il non tutti sanno. Per esempio non tutti sanno che nella casa del GF Vip c’è uno che ha avuto una relazione, un flirt, insomma, è stato in camera con due stilisti stranieri. Il tutto è successo ad Ibiza. Ma come mai tu che vai al GF Vip vai con gli stilisti stranieri per quattro pezze?” spiega nelle sue stories l’influencer ed esperta di gossip.

Non è la prima volta che escono notizie di questo tipo, sta di fatto che al momento i follower dell’influencer si chiedono a chi si riferisse la Marzano. Quest’ultima, infatti, ha spesso dato notizie poi rivelatesi vere, come ad esempio l’arrivo di Biagio D’Anelli ieri durante il programma.

L’ingresso di Biagio

“Visto che sono diversi giorni che Biagio D’Anelli non mette storie, o è scappato in Nicaragua, o è in quarantena per vedere la sua bella Miriana Trevisan al GF Vip. Staremo a vedere quello che succederà stasera” ha detto Deianira prima della puntata.

Infatti, Biagio D’Anelli ha fatto i suoi cinque giorni di quarantena ed è entrato nella casa per abbracciare la sua Miriana. Inoltre, i due hanno potuto trascorrere una nottata insieme nella Love Boat. Sarà quindi vero lo scoop sul misterioso gieffino che ha trascorso le sue vacanze ad Ibiza con due stilisti? Staremo a vedere.