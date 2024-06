GFVip, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi tornati insieme: beccati mano nella mano

La crisi tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, protagonisti del Grande Fratello, si è risolta rapidamente. Dopo che l’imprenditore laziale aveva annunciato la fine della loro relazione accusando anche Greta di tradimento, i due si sarebbero riconciliati. Un video trasmesso da Radio Marte, durante la trasmissione Gente di Marte con Deianira Marzano e Gabriele Parpiglia, li mostra mentre passeggiano mano nella mano. Ecco, dunque, cosa sappiamo sulla coppia.

Le varie segnalazioni

Qualche giorno fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva anticipato un possibile riavvicinamento tra i due ex gieffini attraverso il suo profilo Instagram: “Per ora non si sa altro. Ma sicuramente stanno pensando se ricominciare o chiudere per sempre”. Alcuni follower di Greta e Sergio avevano segnalato la loro presenza a Jesolo, dove sono stati poi avvistati insieme.

In tanti hanno commentato questa storia d’amore, alcuni felici per il ritorno di fiamma, altri invece no. Diversi utenti, infatti, hanno accusato la coppia di aver architettato tutto per finire al centro del gossip.

quindi lui ha finto (?) di essere cornuto e lei si è fatta dare della poco di buono per un po’ di hype? aiutatemi a dire sfigati pic.twitter.com/JYLitlEkcZ — giu’ (@giusyespositoo_) June 26, 2024

Il post di Sergio dopo la fine della relazione con Greta

Il video conferma che sono tornati insieme. Pochi avrebbero scommesso su questo ritorno di fiamma, soprattutto dopo il durissimo post di Sergio: “Credo che la mia immagine di gentleman – e non mi vergogno a sottolinearlo – sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussione da un pubblico sinceramente più attento di me”. Sergio aveva inoltre accusato Greta di infedeltà.

In un post successivo, Sergio aveva precisato di non riferirsi a un tradimento fisico, ma pochi gli avevano creduto. Greta, dal canto suo, ha sempre respinto queste accuse: “Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle”.