GFVip, Guenda Goria confessa: “Vorrei un figlio con Mirko”

Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista per il magazine Nuovo e fatto importanti rivelazioni sulla sua vita privata. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria attualmente è impegnata con Mirko Gancitano e spera di poter mettere su famiglia con lui. Vediamo cosa ha dichiarato.

Desiderio di maternità

L’ex gieffina non ha fatto mistero di voler diventare presto mamma e spera che questo possa accadere proprio con il suo fidanzato Mirko, il quale sposerà entro l’anno: “Desidero avere un figlio… Confido che con Mirko riuscirò a realizzare il mio sogno di costruire una famiglia”.

Essendo una donna in carriera, Guenda non avrebbe mai immaginato che le sue priorità cambiassero, spostandosi verso la maternità: “Le cose cambiano”. Guenda spera in una femmina ma ha poi sottolineato che qualora dovesse essere maschio lo amerebbe più della sua vita: “Il mio istinto mi porta a sognare una femminuccia”.

Ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe chiamare la bimba Carla, come mia nonna cui ero molto legata”.

Matrimonio con Mirko Gancitano

La coppia si è sposata in una chiesa di Santo Domingo durante le feste natalizie ma ovviamente stanno organizzando anche la cerimonia qui in Italia. “Credo che ci sposeremo entro il Natale del 2022, in chiesa, con accanto i nostri genitori” ha fatto sapere la giovane. Inoltre, molto probabilmente si terranno due cerimonie: “Una a Luino, sul lago Maggiore, dov’è c’è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo, dove è nato Mirko”.