GFVip, Guenda Goria ieri e oggi: ecco la trasformazione della figlia di Maria Teresa Ruta

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è una delle concorrenti di questo discusso Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La 31enne sta dando grande prova di sé nel reality, smentendo tutti coloro che la reputavano “solo la figlia della Ruta”. Com’è cambiata nel tempo la ragazza?

UNA VITA DEDICATA ALL’ARTE – Essendo figlia d’arte, la piccola Guenda non poteva crescere diversamente dai suoi genitori. Guenda Goria ha sempre vissuto a stretto contatto con il mondo dello spettacolo: fin da piccola ha studiato danza e pianoforte, diplomandosi al conservatorio Verdi di Milano. Successivamente si è laureata in Filosofia ed Estetica all’Università degli Studi di Milano.

La sua più grande passione, però, è il cinema e teatro e vanta un ottimo curriculum. Come dichiarato anche dalla madre, la 31enne dirige tutti i suoi spettacoli in teatro e ha partecipato anche ad alcune fiction come Il Paradiso delle Signore e Crimini. Tuttavia, non è la prima volta che partecipa ad un reality.

Guenda ha partecipato, prima del GFVip, all’Isola dei Famosi ma è proprio nel reality di Alfonso Signorini che si sta facendo conoscere. La donna ha stretto un grandissimo rapporto di amicizia con l’influencer Tommaso Zorzi, il quale la sta aiutando ad uscire un po’ fuori da quella corazza che mostra.

Guenda Goria, infatti, è una donna molto seria e più volte Alfonso Signorini si è complimentato per la dialettica utilizzata e il modo sempre pacato ed educato con cui si esprime, anche se si tratta di un litigio. La 31enne, inoltre, appoggia in ogni momento la lotta contro la violenza sulle donne, come testimonia l’episodio di cui si è parlato ieri sera durante la diretta su una dichiarazione shock di Mario Balotelli. Per vedere le foto di Guenda Goria e della sua trasformazione, cliccate qui.