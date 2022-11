GFVip, Guendalina Tavassi contro Oriana Marzoli: “Sembrava quella del Mondo di Patty”

La famiglia Tavassi ha un pensiero comune sulla presenza di Oriana Marzoli all’interno della casa del GFVip. Dopo le parole di Edoardo, arriva anche l’opinione di Guendalina Tavassi, la quale è stata molto puntigliosa.

Le parole di Guendalina contro Oriana

“No vabbè ragazzi, ma io che devo sentire? Ornana che dice a mio fratello che è brutto e non lo vuole nessuno. Anche meno! Poi dice che è stupido, dai per cortesia, anche meno. Lei è una persona superficiale, che pensa solo all’aspetto fisico e che parla solo con i maschi che hanno il fisico. Quindi se ci vogliamo mettere ai suoi livelli io le vorrei ricordare di quando assomigliava a quella del Mondo di Patty, ma abbiamo un po’ più di intelligenza“ ha commentato Guenda.

La sorella di Edoardo, oltre a darle un nomignolo come ha fatto con Antonella Fiordelisi, si riferisce alle foto girate sul web di Oriana prima della chirurgia.

Edoardo contro Oriana: “Io non ci casco”

Anche Edoardo è stato molto duro con la gieffina: “Può prendere in giro altri, ma non me. A me non mi prende per i fondelli io l’ho capita. Infatti era l’unico nome che avrei fatto se ci fossero state le nomination. Ho solo lei come nome, poi sugli altri sono in crisi. Questa ha fatto 80 reality e ha sempre bisogno di trovare un uomo. Che poi mi ha dato del mostro, ma non sarò un modello, ma non mi sento così brutto. Poi se Micol non fa pace con Antonella è colpa proprio di Oriana che sta nel mezzo a sparlare.

Lei si è smascherata da sola e si è rivelata per quello che è. Avevo già molti dubbi su questa ragazza e ora ho solo certezza. Questa è venuta qui e per avere le clip fa le storielle. Io però l’ho colpita nel punto debole, sul fatto che cerca gli uomini. Infatti è sclerata perché sa bene che ho ragione. Quella se non si mette in perizoma non si gira manco la telecamera”.