GFVip, Guendalina Tavassi: i retroscena del reality e la sua opinione su Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Lunedì sera Guendalina Tavassi ha portato il caos all’interno della casa del GFVip, dopo essersi presentata per una sorpresa al fratello Edoardo e dopo aver avuto un acceso confronto con Antonella Fiordelisi. La donna, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi condotto da Sophie Codegoni e ha svelato importanti retroscena.

L’opinione su Antonella Fiordelisi e le raccomandazioni al fratello

Azzurra Della Penna, giornalista invitata nel format, ha domandato a Guendalina se lei e Antonella si conoscessero prima del confronto. “No, non ci siamo mai incontrate. A Edoardo ho detto: ‘Ci sarà questa bella ragazza, ma non pecca di intelligenza, vedi un po’ tu’. Sì, ho voluto un attimino indirizzarlo”.

Sul famoso confronto di lunedì ha detto: “Ma pazienza mia! Siamo al Grande Fratello e tu mi vieni a fare lezioni, tra l’altro sbagliate, di latino? Per quello che fa su Instagram o nella sua vita non c’è bisogno di studiare latino. Invece di studiare le declinazioni, studiasse le inclinazioni perché mette foto un po’ così. Poi ieri ho visto che voleva fare l’avvocato. Ah ecco perché si è messa con Edoardo Donnamaria, forse lei voleva fare il giudice di Forum, ho pensato”.

Belle parole su Micol Incorvaia e l’approvazione per una eventuale storia d’amore

Guendalina ha espresso bellissime parole su Micol Incorvaia, sorella di Clizia, e in qualche modo ha dato la sua benedizione a questa speciale amicizia che c’è tra lei e suo fratello. “Ti posso dire che Micol non rende in televisione? È più bella di come appare in televisione. Non volevo dirgli più di tanto a Edoardo, perché non mi va di pressare, perché è una bella amicizia. Se dovesse evolversi a me farebbe piacere, ma per poter sopportare lui devi avere tenacia. Mi piacerebbero anche se rimanessero amici. Magari facendo questo ‘press’ uno dice ‘no, devo starci per forza’. E magari a lei non piace. Il tempo e la noia dentro la Casa danno i loro frutti” ha ammesso.

Ma Guendalina parteciperebbe ad oggi al GFVip? La donna non ha dubbi: “Ma dopo essere tornata dall’Isola, intraprendere un percorso del genere sarebbe difficile. Magari ospite per una settimana lo farei”.

Su Antonino Spinalbese e Luca Onestini

Dopo aver speso belle parole per il fratello Edoardo, il quale è stato in un certo senso paragonato a Fiorello, la Tavassi ha parlato anche di Antonino Spinalbese e Luca Onestini. “A me giusto perché mi potrebbe fare i capelli. Però no… Bravissimo ragazzo, carinissimo, ma io sono strainnamorata e fidanzata. Io gli altri non li guardo neanche. Il più bello della Casa? Ti posso dire che non mi piace nessuno? Non mi piacciono questi troppo bellocci, non mi sono mai piaciuti. Pure questo Luca Onestini, che dicono tanto… Io lo vedo solo saltellare e ballare all’interno della Casa. E quindi dopo un po’ dici ‘questo oltre a questi contenuti che ci dà’?” ha concluso.