GFVip, i concorrenti decidono di abbandonare la casa l’8 febbraio

Nella giornata di ieri una notizia sconvolgente si è abbattuta sulla casa del Grande Fratello Vip. Il fratello di Dayane Mello, Lucas di 27 anni, è morto in un incidente stradale in Brasile. La modella è stata subito avvertita dalla produzione e dallo stesso Alfonso Signorini, i quali le hanno dato la possibilità di riflettere in isolamento se abbandonare il gioco oppure no. In queste ore, i concorrenti hanno proposto una soluzione.

TRAGICO INCIDENTE PER LUCAS – Poche ore prima di morire, Lucas aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto con sua sorella Dayane Mello e un conto alla rovescia per il suo compleanno. Purtroppo, però, il ragazzo è deceduto sul colpo e secondo le autorità brasiliane, Lucas si trovava all’interno della propria auto quando ha sbandato e si è schiantato contro un camion.

Dayane, al momento, ha deciso di rimanere nella casa sotto anche consiglio della produzione e degli inquilini. Tornare in Brasile non rientra nelle opzioni a causa della variante brasiliana del Covid-19 che ha costretto il governo a bloccare i voli per quel paese. La modella si ritroverebbe completamente sola a Milano, pertanto, ha preferito rimanere nel reality e avere il supporto degli altri gieffini.

La cosa che ha sconvolto ancor di più Dayane Mello è stato il sogno fatto la notte precedente proprio su suo fratello Lucas. La donna ha dichiarato di averlo sognato assieme alla nonna deceduta mentre andavano in bicicletta. I compagni di viaggio hanno deciso di omaggiare il fratello della modella facendo volare nel cielo una lanterna a forma di cuore. Un gesto molto bello e fatto per esprimere vicinanza, così come l’aereo mandato dai fan della modella nella giornata di oggi.

LA DECISIONE DEI CONCORRENTI DEL GFVIP – In queste ore, però, i concorrenti hanno preso una decisione, seppur non definitiva, sul gioco. Rimanere fino ai primi di marzo sarebbe impossibile con questo clima triste e teso e nessuno di loro se la sentirebbe di ricominciare a vivere normalmente solo dopo un giorno o un paio di giorni. Tommaso Zorzi, infatti, ha proposto di abbandonare in massa la casa l’8 febbraio e decretare vincitrice Dayane Mello. Idea che ha trovato il pieno appoggio degli altri inquilini.

Stefania Orlando, infatti, ha ammesso: “Io non riesco a giocare in questo modo, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa. Non è qualcosa che si supera in qualche giorno, ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata”. Samantha De Grenet ha aggiunto: “Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te”. Tuttavia, c’è da capire come prenderà la produzione questa decisione.