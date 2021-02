GFVip, Iconize pubblica una foto a San Valentino con Tommaso Zorzi: cancellata dopo pochi minuti

Iconize è tornato a far parlare di sé nel giorno di San Valentino, dopo il famoso surgelato-gate. L’influencer, anche se per poco tempo, ha pubblicato una foto con un suo ex fidanzato che ha scatenato gli utenti del web. Cosa sarà successo? Il blog Very Inutil People e altri siti di gossip hanno riportato tutta la vicenda.

LO SCATTO PUBBLICATO DA ICONIZE FA IL GIRO DEL WEB – Ieri è stato San Valentino, celebre festa degli innamorati. I vip si sono scatenati nel condividere sui social foto e video romantici con il proprio partner per celebrare questa famosa ricorrenza. Iconize, proprio il giorno di San Valentino, è tornato a far parlare di sé a causa di un gesto molto ambiguo ma che lascia davvero poco spazio alla fantasia.

Marco Ferrero, in arte Iconize, è un celebre influencer e video-maker che in questi mesi è finito nell’occhio del ciclone per aver mentito su una presunta aggressione omofoba. Il ragazzo è stato fidanzato per diversi mesi con Tommaso Zorzi, influencer e ora candidato alla finale del Grande Fratello Vip. Proprio nel giorno di San Valentino, Iconize ha pubblicato un tenero scatto con l’ex fidanzato accompagnato dalla didascalia: “San Valentino”. Tuttavia, Iconize ha cancellato la foto pochi minuti dopo.

Chiaramente il web si è reso subito conto di questo gesto, tanto che la foto ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Zorzi, durante questi mesi nel GFVip, ha dichiarato di non avere un buon ricordo del suo ex fidanzato e oltretutto non conosce tutto lo scandalo del surgelato-gate. Cosa penserà una volta uscito dalla casa? Iconize sta davvero pensando a lui in questi giorni o è solo una trovata per far parlare ancora di sé?

LO SCANDALO DEL SURGELATO-GATE – Così battezzato, lo scandalo del surgelato-gate ha investito Iconize per diversi mesi. Il ragazzo è finito su tutti i giornali cartacei e online e in ogni trasmissione televisiva per aver finto una brutale aggressione omofoba. Pare che l’influencer si sia tirato in faccia un surgelato per far gonfiare l’occhio e fingere un’aggressione contro di lui solo perché omosessuale. Per vedere lo scatto pubblicato da Iconize, clicca qui.