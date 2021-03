GFVip, Ignazio Moser si mostra su Instagram con il volto insanguinato: ecco cosa è successo

Ignazio Moser l’abbiamo conosciuto al Grande Fratello Vip qualche anno fa, quando intraprese una relazione con Cecilia Rodriguez. Dopo alti e bassi, i due sono ancora insieme e sono più innamorati e affiatati che mai. In queste ultime ore, il ragazzo si è mostrato sui social facendo spaventare i follower.

VOLTO INSANGUINATO – Ignazio Moser è un grande sportivo e purtroppo gli incidenti sono all’ordine del giorno. Il ragazzo in queste ore si è mostrato su Instagram con il volto tutto insanguinato e ha fatto spaventare parecchio i follower. Cosa sarà successo? Fortunatamente nulla di grave, ma Ignazio ha rischiato parecchio.

L’incidente è avvenuto in Sicilia, per essere precisi a Catania, dove Ignazio si trova per l’inaugurazione di “21 Padel Arena”, la prima struttura del Sud-Italia dedicata a questo sport. Inoltre, il ragazzo è socio di questa struttura.

Per l’inaugurazione della struttura, c’è stata una sfida tra Ignazio Moser e il cognato Jeremias Rodriguez, e un’altra coppia formata dall’ex tronista Nicolò Brigante e dal calciatore Nicola Ventola.

Purtroppo non sappiamo cosa sia successo nel dettaglio perché non è stato spiegato. Ignazio si è limitato a condividere il volto tumefatto dicendo solo di aver avuto un piccolo incidente con questo sport. Fortunatamente, il ragazzo sta bene e non ha riportato ferite molto gravi; possiamo notarlo dagli scatti che ha poi pubblicato dopo l’incidente. Sicuramente, però, i follower si saranno parecchio spaventati.