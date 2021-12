GFVip, il cambiamento nel tempo di Alessandro Basciano [FOTO]

Alessandro Basciano è il nuovo concorrente del GFVip e si sta già ritagliando uno spazio da protagonista. In tanti, però, hanno notato un cambiamento radicale che lascerebbe presagire un aiuto da parte del chirurgo. PER VEDERE LE DIFFERENZE CLICCATE QUI.

Nuovo protagonista

Alfonso Signorini aveva promesso soprattutto alle donne l’entrata di un bel giovane ragazzo, pronto a sconvolgere gli equilibri della casa. Tanto è stato poiché circa una settimana fa è entrato Alessandro, ex tentatore di Temptation Island ed ex protagonista di Uomini e Donne.

Manila Nazzaro, la quale condivise con lui l’esperienza a TI, ha subito dichiarato di conoscerlo e di avere solo belle parole per lui. Un ragazzo d’oro, rispettoso e padre di un bimbo di cinque anni: insomma, sembrerebbe il tipo perfetto da presentare alla famiglia. Tuttavia, il nuovo gieffino si sta già ritagliando uno spazio da protagonista.

Alessandro, infatti, ha già messo gli occhi addosso a Sophie Codegoni, Soleil Sorgé… ma anche Jessica Selassié! Sembrerebbe, quindi, che abbia scambiato il Grande Fratello Vip per le sue esperienze passate nei programmi della De Filippi. Non è tutto, poiché lunedì sera ha avuto anche un gran battibecco con Alex Belli.

Stesse iniziali, persone differenti

Alex Belli non si è risparmiato con tweet indirizzati a Basciano e frecciatine in puntata. Infatti, l’attore ha dichiarato che nonostante i due abbiano le stesse iniziali di nome e cognome sono due persone totalmente opposte. I due, infatti, si sono anche punzecchiati durante la puntata e Alessandro l’ha messo in guardia: “Pensa a tua moglie perché se la prima volta ti ha tradito per finta, la seconda volta lo farà davvero!”.

Trasformazione nel tempo

I fan telespettatori del programma si sono concentrati molto sull’estetica di Basciano. Il ragazzo, infatti, è cambiato molto nel corso del tempo e forse è riscorso anche alla chirurgia estetica.