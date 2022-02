GFVip, il fratello di Alex Belli: “Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti”

Il magazine Nuovo, questa settimana, ha deciso di affrontare l’argomento più caldo del momento: il triangolo amoroso di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgé. Sulla copertina del giornale, infatti, si legge il seguente titolo: “Alex Belli, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa”. Inoltre, una citazione del padre dell’attore: “Mio figlio si è allontanato dalla fede”.

Il papà dell’attore non approva alcuni comportamenti del figlio

In questi giorni, Alex ha raccontato al GFVip di essere in una relazione totalmente libera in cui condivide ogni cosa con la sua Delia. L’attore ha fatto intendere anche di aver avuto dei rapporti a tre con sua moglie e ha preferito non dare etichette al suo amore. Chiaramente sui social si è scatenato il putiferio soprattutto da parte di chi non comprende questo stile di vita.

Anche alcuni membri della comunità LGBTQ+ si sono dissociati dai comportamenti adottati da Alex e Delia, sottolineando come loro due in realtà ridicolizzino la comunità. Insomma, il presunto amore libero della coppia in questione fa acqua da tutte le parti e non mancano coloro che li accusano di seguire un copione ben scritto.

Nel settimanale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, si fa riferimento a come Belli “sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa”. A questo punto, il giornalista ha chiesto al padre di Alex (uomo religioso e diacono) di commentare: “Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il GF Vip, una cosa che comunque mi è costata molto anche in quell’occasione. Però avrei preferito non scrivere la lettera“.

Il fratello dell’attore si è limitato a dire solamente che il padre non accetta determinati comportamenti del figlio: “Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex”. Nella famosa lettera inviata nei primi mesi di GFVip, infatti, il padre scrisse: “Io penso che tu ti sia allontanato un po’ dalla preghiera e un pochino dalla fede, quella che ha sempre tenuta unita la nostra famiglia”. Cosa ne pensate?