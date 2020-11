GFVip, il fratello di Pierpaolo Pretelli smaschera Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è entrata da solo una settimana nella casa del Grande Fratello Vip e ha già smosso i precari equilibri tra i gieffini. La ragazza, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, si è resa protagonista di alcuni episodi con Pierpaolo Pretelli ed Enock, suscitando scalpore sul web e la reazione molto dura dei parenti dei protagonisti.

SELVAGGIA HA AVUTO DEI FLIRT CON PIERPAOLO ED ENOCK? – Selvaggia Roma è entrata nella casa affermando di aver avuto un flirt con il suo amico Pierpaolo Pretelli e alcuni baci in discoteca con Enock, non sapendo che in quel periodo fosse fidanzato con l’attuale ragazza.

L’ex protagonista di Temptation Island l’ha combinata davvero grossa e la fidanzata di Enock ha replicato a queste accuse su Instagram con l’iconica frase di Giulia De Lellis “Vai a giocare un po’ più in là”. Tuttavia, rimane il mistero di questa presunta conoscenza.

IL FLIRT CON PRETELLI – I due protagonisti hanno smentito questi flirt categoricamente, soprattutto Pierpaolo, il quale invaghito di Elisabetta Gregoraci ha solo spiegato di essere un suo grande amico. Selvaggia, però, continua a ribadire questo flirt tra loro ed è così che è entrato in gioco il fratello di Pretelli.

IL FRATELLO DI PIERPAOLO SMASCHERA SELVAGGIA – Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, non ha affatto digerito questa storia e ha deciso di smascherare Selvaggia Roma su Instagram con un post. Giulio ha pubblicato una conversazione audio con Selvaggia, in cui la ragazza parla proprio di Pierpaolo.

“Comunque a prescindere da questo cosa vai a dire in giro? Dici che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una storia o una frequentazione. Cioè ma, qua le cavolate…” si sente.

Il ragazzo poi ha scritto: “Questi sono i messaggi che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella casa, che poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perché forse si era resa conto già allora delle cavolate che stava scrivendo. Come potete ascoltare, lei mi aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è subito rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in vita mia, in discoteca”. Insomma, Selvaggia sta mentendo?