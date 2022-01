GFVip, il monologo di Soleil sull’amore e rispetto non convince il web: “Chiamate Luca Onestini”

Soleil Sorgé è una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip a dividere gli utenti sul web. L’influencer italo-americana sta sicuramente perdendo molti consensi ma è pur vero che i suoi fan sfegatati non sono pochi. Sta di fatto che nella puntata di ieri sera si è parlato nuovamente di lei e del triangolo con Delia Duran e Alex Belli.

Innamorata di Alex?

Da quando è entrata in casa Delia, moglie dell’attore di Centrovetrine, le certezze di Soleil sono iniziate a vacillare. L’influencer, infatti, deve praticamente affrontare ogni giorno questa polemica del triangolo che ormai va avanti da settembre. Infatti, dopo l’ingresso della Duran, Sorgé è scoppiata in un pianto liberatorio. La domanda che si pongono tutti ormai è la seguente: l’influencer è davvero innamorata di Alex Belli? E viceversa?

Il monologo sull’amore non apprezzato dal web

Durante la diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha chiesto a Soleil di rispondere ai continui attacchi di Delia. Per l’occasione, l’influencer ha ribadito di rispettare molto le persone che ha intorno, di avere un’alta considerazione dell’amore e dell’eventuale partner. Inoltre, ha sottolineato di essere cresciuta con dei valori molto diversi da quelli che sta affrontando oggi con questo triangolo.

Tuttavia, sul web si è scatenato il caos dopo queste affermazioni e in tanti hanno invocato Luca Onestini, il quale nel frattempo sta guadagnando consensi in Spagna. Infatti, gli utenti su Twitter hanno ricordato alla Sorgé di quando lasciò Onestini con una lettera fatta recapitare proprio nella casa del GFVip, dove si trovava l’ex tronista. Come se non bastasse, il web ha ricordato all’influencer di quando frequentò Marco Cartasegna proprio all’insaputa di Onestini, chiuso nel reality.

“Soleil parla di rispetto, di abitudine ad un altro tipo di amore. Tu che hai cornificato in diretta Onestini. Se è questo l’amore che conosci mi dispiace, non l’hai mai conosciuto” scrivono sui social. Da che parte state?