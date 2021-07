GFVip, il padre di Pretelli scrive a Elisabetta Gregoraci: i fan di Giulia Salemi non hanno apprezzato il gesto

Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito ormai da mesi, pare che la famiglia di Pierpaolo Pretelli sia ancora molto legata ad Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima è impegnata con la conduzione di Battiti Live, programma che vedremo a breve in televisione ma registrato in questi giorni a Otranto. Vediamo cosa è successo.

IL PADRE DI PIERPAOLO SCRIVE AD ELISABETTA – A quanto pare, la famiglia dell’ex velino non ha mandato giù la sua relazione con la modella e influencer Giulia Salemi. I due sono felicissimi insieme e in questo momento stanno convivendo. Tuttavia, forse la famiglia di Pierpaolo spera ancora in una storia d’amore con la Gregoraci, nel frattempo super impegnata tra famiglia e figlio.

Infatti, la showgirl calabrese al momento sta registrando ad Otranto le puntate di Battiti Live che andranno in onda a breve sulle reti Mediaset. Proprio per l’occasione, il signor Bruno Pretelli ha deciso pubblicare su Instagram un post di congratulazioni per la bella calabrese ed ex gieffina.

“Eli sono Bruno il papà di Pierpaolo. Complimenti per tutto da me e Margherita” con tanto di foto sullo sfondo. Insomma, un tentativo di approccio che sicuramente non è stato gradito dai fan Prelemi (Pretelli + Salemi). Infatti, proprio per le numerose accuse ricevute, il signor Bruno ha cancellato la storia e si è giustificato dicendo di non averlo fatto di sua spontanea volontà.

“La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?” si legge su Twitter. “Mancanze di rispetto continue verso questa ragazza che non ha mai fatto male a nessuno, non ho parole per descrivere lo schifo che provo” scrive un altro utente. Tuttavia, c’è chi ha provato a difendere la famiglia dicendo: “Credo che il profilo sia stato hackerato, la storia è troppo ridicola”. Da che parte state?