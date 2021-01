GFVip, il prolungamento del programma manda in crisi Tommaso Zorzi: polemica sul web

L'influencer non ha preso bene la notizia da parte della produzione: il ritiro non è escluso

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, il quale conta più di un milione di follower su Instagram, ha conquistato tutti sul web, tanto da aver creato una nuova tendenza: #tzvip al posto di #gfvip. Tuttavia, in questi ultimi giorni, Tommaso Zorzi sta attraversando una durissima crisi, vediamo cosa è successo al rampollo milanese.

PROLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA: GIEFFINI SCONVOLTI – A quanto pare, quest’anno il Grande Fratello Vip continuerà fino allo sfinimento dei concorrenti. Inizialmente, il reality sarebbe dovuto durare fino ai primi di dicembre, ma poi Alfonso Signorini ha comunicato che i ragazzi sarebbero rimasti in casa fino agli inizi di febbraio, precisamente l’8. In queste ore, però, sta prendendo piede la notizia di un ulteriore prolungamento fino alla fine di febbraio, se non inizi di marzo per contrastare il Festival di Sanremo.

Questa notizia non è stata ancora comunicata agli inquilini, ma pare che qualcuno abbia capito che qualcosa non va, ed effettivamente gli autori hanno spifferato a Tommaso Zorzi questa eventualità. Il ragazzo di 25 anni è rimasto sconvolto, soprattutto perché ha spesso attacchi di ansia ingestibili. Questa notizia, infatti, l’ha gettato nello sconforto più totale e non è escluso un possibile ritiro, come fa notare il sito Gossipetv.

TOMMASO ZORZI IN CRISI – Tommaso, purtroppo, in questi giorni non è più lo stesso: la voglia di divertirsi, ridere, scherzare e creare dinamiche sta via via affievolendosi. Il web è schierato totalmente dalla parte dell’influencer milanese e stanno arrivando delle accuse alla produzione del programma. Inoltre, i ragazzi sono seguiti da una psicologa e il popolo del web non sta risparmiando nemmeno quest’ultima. Gli utenti sui social si chiedono come sia possibile che una figura professionale, quale lo psicologo, possa accettare una decisione del genere.

Tommaso è entrato ina profonda crisi di ansia, Maria Teresa Ruta ha avuto un attacco di ira con tanto di urla e lacrime, Rosalinda Cannavò ha dichiarato più volte di sentirsi soffocare, stessa sorte è capitata a Stefania Orlando. Insomma, i gieffini non si divertono più e nemmeno l’arrivo di un aereo per Tommaso Zorzi ha suscitato un po’ di felicità. Vale la pena un ulteriore prolungamento?