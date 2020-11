GFVip, il terribile racconto di un’ex gieffina: “Trovata in una pozza di sangue”

Abbiamo conosciuto Veronica Satti durante l’edizione del Grande Fratello Vip andata in onda nel 2018. La ragazza partecipò al programma come figlia di Bobby Solo, anche se con un rapporto padre-figlia tutto tranne che idilliaco. I due, infatti, hanno sempre avuto molti problemi, spesso risolti tramite avvocati e questo ha portato Veronica a soffrire molto nella sua vita.

IL DIFFICILE PASSATO – Veronica Satti non ha mai avuto un grande rapporto con il suo papà Bobby Solo. Durante il Grande Fratello Vip, però, qualcosa è cambiato e i due si sono riavvicinati, seppur in modo molto lento. Tuttavia, questo distacco dal padre ha fatto soffrire tanto la ragazza.

Inoltre, essendo omosessuale, Veronica Satti ha fatto molta fatica a fare coming out con la famiglia e inevitabilmente questo silenzio le ha arrecato ulteriori danni. La ragazza si è raccontata da Barbara D’Urso a Domenica Live e ha svelato dei terribili retroscena della sua vita.

IL RACCONTO DA BARBARA D’URSO – “Sono uscita da quattro giorni dalla clinica, sono convalescente” ha esordito Veronica Satti. “Ho un disturbo che si chiama ‘disturbo borderline di personalità’. Erano cinque anni che stavo bene. Poi arriva quest’onda e non sai gestirla delle volte. Mi sono completamente tagliata le gambe, le braccia. Ho perso i sensi. Devo ringraziare il compagno di mia madre che mi ha trovata. Non volevo farmi aiutare all’inizio, non volevo andare in ospedale e grazie a mia madre e al compagno mi sono decisa a farmi aiutare. In questo disturbo, i ragazzi hanno spesso paura di farsi aiutare” ha continuato la ragazza.

Barbara D’Urso ha commentato così la vicenda di Veronica: “Ho visto la foto, quello che ti sei combinata quella sera. Ho dovuto cancellare dal mio telefonino quella foto. Sono rimasta veramente scioccata. Dalla mano lungo tutto il braccio, ti sei completamente tagliata. Hai tagliato anche un tendine”. Anche la mamma di Veronica ha commentato il terribile episodio: “Non era la prima volta, era già successo. A volte si presentava in camera tutta insanguinata, cercavamo di tamponare ma non erano ferite così pesanti come questa volta. L’abbiamo trovata in una pozza di sangue, non si riusciva a capire nulla. Poi ha perso i sensi. Quando vengono queste crisi sono un’ondata e lei non le riesce a gestire”.