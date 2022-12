GFVip, in arrivo tra i vipponi una protagonista della discussione tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia?

Nell’ultimo periodo, Vittoria Deganello è finita spesso al centro del gossip per la sua travagliata gravidanza. L’ex Uomini e Donne, infatti, è rimasta incinta del calciatore Alessandro Murgia e fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che si è scatenata una profonda polemica per questo. Ripercorriamo le tappe fondamentali di questa querelle.

Polemiche per la gravidanza

Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che Vittoria sia rimasta incinta di Alessandro inaspettatamente, anche se lei continua a ribadire che questa bambina è stata voluta da entrambi. Il calciatore, inoltre, per avviare questa frequentazione fugace con la Deganello ha praticamente lasciato moglie e figli, per poi presumibilmente ritrovarsi in una situazione assai complessa.

Vittoria vs famiglia Murgia

Come se non basasse poi, Vittoria si è ritrovata a dover anche discutere con Nicole Murgia, sorella del calciatore. Un periodo contraddistinto da frecciatine social e accuse reciproche su chi abbia rovinato la vita a chi. Addirittura commenti da parte di profili fake, secondo ai quali si nasconderebbero proprio i parenti di Alessandro. Insomma, una vera polemica che sta diventando alquanto ridicola.

Nicole Murgia al GFVip?

E proprio in questa situazione, entra in gioco il GFVip. Tra i nuovi ingressi, infatti, potrebbe esserci proprio quello di Nicole, sorella del calciatore. La produzione sarebbe interessata a questa querelle e far alzare l’indice di gradimento del programma.

Infatti, in molti hanno commentato questa presunta partecipazione, non ancora confermata o smentita: “Almeno a qualcuno ha giovato questa brutta storia”, si legge sui social. Chissà dunque se vedremo la famiglia Murgia in tv. Non è la prima volta che volti noti dello spettacolo e dello sport si ritrovano davanti alle telecamere per “lavare i panni sporchi”.