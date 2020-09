GFVip, in onda per sbaglio una conversazione tra Tommaso Zorzi e un’autrice

Il ragazzo, sottoposto a tampone, ha avuto una conversazione con un'autrice che è andata in onda per sbaglio.

Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, è iniziato da tre giorni e già si sta scatenando il caos con i concorrenti. Flavia Vento ha abbandonato la casa dopo solo 24 ore dalla messa in onda a causa della forte mancanza dei suoi cani; Elisabetta Gregoraci, a quanto pare, non entrerà venerdì per motivi personali e Tommaso Zorzi ha accusato sintomi di febbre.

TOMMASO ZORZI HA LA FEBBRE – Lunedì sera, in diretta, abbiamo visto l’influencer Tommaso Zorzi girare per la casa con una coperta poiché, dopo essere uscito dalla social room, ha iniziato a sentire molto freddo. Probabilmente lo sbalzo di temperatura, a cui il ragazzo non è abituato, gli ha causato la febbre.

Il ragazzo durante la notte ha avuto tutti i sintomi dell’influenza e la produzione, per precauzione, ha deciso di isolarlo e sottoporlo nuovamente al tampone per escludere il Coronavirus. Bisogna necessariamente specificare che tutti i concorrenti, prima di entrare nel programma, sono stati sottoposti ai controlli ed effettuato più tamponi. Tuttavia, la produzione ha ritenuto necessario di sottoporre Tommaso ad un nuovo controllo.

Il ragazzo, isolato in una stanza, ha avuto un’accesa discussione con un’autrice che è andata in onda (per sbaglio?). Nei video che stanno circolando in rete, notiamo Tommaso Zorzi visibilmente in ansia e arrabbiato perché i risultati del tampone tardavano ad arrivare. L’autrice ha cercato di calmarlo e lo ha esortato a mettersi nei loro panni prima di agire in questo modo. L’influencer ha anche dichiarato in passato di essere ipocondriaco pertanto l’agitazione ha preso il sopravvento.

La donna in questione ha detto che anche la produzione fosse in attesa degli esiti, quindi non c’era nessuna intenzione di tenere sulle spine il ragazzo inutilmente. Inoltre, l’autrice ha più volte detto a Tommaso di essere prezioso per il programma e indispensabile per “fare questa roba qui”. Dopo i controlli, Tommaso Zorzi è rientrato nella casa come concorrente pertanto si è trattata di una semplice influenza.