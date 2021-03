GFVip, insulti a Rosalinda Cannavò e alla sua famiglia: “Sparirò per un po’ dai social”

L'ex gieffina si è sfogata duramente su Instagram per il periodo che sta vivendo e ha deciso di salutare per un po' i social

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La ragazza ha raccontato molti aspetti della sua vita: dalle sue finte relazioni per preservare il ruolo di attrice, all’anoressia. Insomma, non si può affatto dire che si sia nascosta. Ultimamente, però, l’attrice sta passando un periodo duro, vediamo nel dettaglio.

INSULTI A ROSALINDA E ALLA SUA FAMIGLIA – Purtroppo non sempre i social sono clementi con le persone di spettacolo, anzi, spesso danno sfogo alla cattiveria senza filtri. Quello che sta succedendo a Rosalinda Cannavò non fa eccezione: l’attrice sta ricevendo parecchi insulti e minacce, non solo nei suoi confronti, soprattutto alla sua famiglia.

Rosalinda, preso coscienza di ciò, ha deciso di sfogarsi duramente sui social mettendo la parola fine agli insulti che sta ricevendo. Inoltre, pare che la ragazza abbia preso una decisione drastica per tutelare in primis sé stessa, oltre che la famiglia.

LO SFOGO E LA DECISIONE DI ROSALINDA – L’ex gieffina ha pubblicato una stories su Instagram molto semplice e diretta: “Finirà mai tutta questa cattiveria nei miei confronti, della mia famiglia e delle persone a cui tengo?”. Una semplice domanda che trasuda tutta la tristezza e delusione di Rosalinda Cannavò.

A questo punto, la ragazza ha preso una decisione, forse un po’ drastica ma necessaria. Rosalinda ha spiegato a tutti i follower che per tutelare la famiglia e sé stessa, sparirà dai social per un po’ di tempo. L’ex gieffina si è scusata profondamente con tutte le persone che la seguono con amore e rispetto ma la decisione presa è per tutelare la sua persona e gli affetti e non danneggiare i fan. Voi cosa ne pensate? Nel frattempo, la sua storia con Andrea Zenga sembrerebbe durare contro ogni aspettativa.