GFVip, Ivan Gonzalez ha conquistato il cuore di una ex concorrente?

In questi mesi, Ivan Gonzalez ha fatto molto parlare di sé. All’inizio era stato accusato di aver abbandonato l’Italia in piena emergenza Coronavirus, senza rispettare le norme di sicurezza. Successivamente, la voce sulla presunta omosessualità e gli attacchi della sua ex fidanzata Sonia Pattarino. Insomma, all’ex tronista spagnolo non è mancato nulla. Tuttavia, pare che il ragazzo abbia attirato l’attenzione di una donna…

IVAN GONZALEZ HA CONQUISTATO IL CUORE DI RITA RUSIC – L’esperienza al Grande Fratello Vip di Ivan Gonzalez e Rita Rusic è durata relativamente poco, ma l’ex gieffino spagnolo ha colpito nel segno. La Rusic, grande provocatrice e acerrima nemica di Valeria Marini, pare aver mostrato sui social una sorta di interesse per il ragazzo.

In questi giorni, Ivan ha postato su Instagram diversi scatti, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione di Rita Rusic. La foto in questione, vede il modello spagnolo con una tazza in mano e avvolto da un accappatoio. Tra i tanti commenti positivi, uno è spiccato ed è proprio quello della ex collega.

IVAN GONZALEZ GAY? – La voce sulla presunta omosessualità di Ivan Gonzalez sta facendo il giro del web da molto tempo ormai. L’ultima volta è stata Deianira Marzano a lanciare la notizia: secondo l’esperta di gossip pare che siano arrivati dei messaggi direttamente dalla Spagna a Sonia Pattarino, ex fidanzata del tronista. Ivan ha sempre smentito la notizia, anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip.