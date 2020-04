GFVip, Ivan Gonzalez si congratula con Paola Di Benedetto: frecciatina poi a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia?

Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, si è concluso con la vittoria dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto. La ragazza, inoltre, ha donato tutto il montepremi finale alla Protezione Civile per contrastare l’emergenza Coronavirus. Ivan Gonzalez, ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato la vittoria della Di Benedetto e ha mandato una frecciatina social a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

IVAN COMMENTA LA VITTORIA DI PAOLA DI BENEDETTO – L’ex gieffino spagnolo, tornato a Madrid per affrontare la quarantena, ha commentato su Instagram la vittoria della collega.

“Sono molto felice che abbia vinto Paola, se lo merita tanto, è stata bravissima, ha fatto proprio un percorso pulito” ha dichiarato l’ex tronista.

IVAN MANDA UNA CHIARA FRECCIATINA A PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA – Nel commentare la vittoria di Paola Di Benedetto, Ivan si è lasciato andare ad una dichiarazione/frecciatina a Paolo Ciavarro, arrivato secondo, e Clizia Incorvaia.

“Paola non ha avuto bisogno di creare una storia d’amore finta dentro la Casa per dare un po’ di spettacolo. E’ stata lei stessa e mi è piaciuta tanto” ha commentato Ivan molto sicuro di sé.

L’ex gieffino non è l’unico ad avere dubbi su questa storia d’amore poiché qualche giorno fa, Patrick Ray Pugliese e la stessa Di Benedetto parlarono di questo argomento, svelando delle perplessità in merito. Eppure il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sembra essere molto innamorato dell’ex moglie di Francesco Sarcina e viceversa. Cosa succederà ora che dovranno rispettare le regole imposte dal governo sulla quarantena? Riusciranno a stare lontani? Per vedere il video di Ivan, cliccate qui.