GFVip, Ivana Mrazova a Milano senza Luca Onestini: storia al capolinea?

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, quando l’ex tronista era fidanzato con Soleil Sorgè. Quando la ragazza lo lasciò con una lettera, Onestini si innamorò perdutamente della modella ceca. Tuttavia, ad oggi la storia potrebbe essere finita.

LUCA E IVANA: STORIA AL CAPOLINEA? – Sono numerose le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano sulla coppia o ex coppia. Pare, infatti, che tra Ivana Mrazova e Luca Onestini non ci sia più amore, anche se i due non hanno mai confermato o smentito la notizia circolata sul web in questi mesi.

La voce sulla presunta crisi gira su internet da troppo tempo ormai, alcune ragazze avrebbero avvistato l’ex tronista in compagnia di altre donne ma lui non ha mai proferito parola. Vi ricordiamo che Ivana e Luca attualmente sono separati poiché il ragazzo ha deciso di riprendere gli studi da odontoiatra a Bologna.

NUOVA SEGNALAZIONE – In queste ore, un’altra segnalazione è arrivata all’esperta di gossip e influencer, Deianira Marzano. Pare, infatti, che Ivana Mrazova sia rientrata a Milano ma senza il suo (ex?) fidanzato. In che rapporti saranno i due? Soprattutto, perché non aggiornano i follower sulla presunta crisi?

“Ivana Mrazova è arrivata a Milano due giorni fa e Luca Onestini non è andato a trovarla, sembra si siano lasciati” scrive un utente follower della Marzano. Quest’ultima, inoltre, ha sempre sospettato che qualcosa non andasse tra i due ex gieffini. Cosa ne pensate?