GFVip, Ivana Mrazova ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Ivana Mrazova ha ritrovato l’amore. La modella ha condiviso su Instagram per la prima volta alcune foto in compagnia di un uomo, mostrando la loro felicità. Gli scatti, ambientati a Los Angeles, ritraggono la coppia tra baci, abbracci e risate, segno evidente di un legame forte e sereno. La didascalia che accompagna queste immagini, “La mia vita ultimamente”, suggerisce la felicità di Ivana in questa nuova fase della sua vita.

Chi è il nuovo compagno

Del nuovo compagno di Ivana, tuttavia, si sa poco. L’uomo lavora per un’azienda specializzata in igiene dentale, quindi lontano dal mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è privato, ma dalla biografia si apprende che vive a Los Angeles.

Questa è la prima relazione pubblica di Ivana dopo la fine della sua storia con Luca Onestini. I due si erano conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e si erano innamorati in quel contesto. Dopo oltre tre anni, la loro relazione si è conclusa, non senza momenti di tensione e incomprensioni. In occasione di una successiva partecipazione di Onestini al reality, Ivana è entrata nuovamente nella casa per un confronto, dove hanno avuto modo di chiarire alcune questioni.

Successivamente spiegò anche i motivi della rottura: “Non sapevo come gestire questo dolore. Lui all’inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate litigate inutili, io invece avevo bisogno di un supporto più psicologico, non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento. Pensavo fosse l’uomo della mia vita”.