GFVip, Ivana Mrazova in lacrime: “Situazione pesante, spero finisca presto”

A causa dell’emergenza Coronavirus, sono tante le coppie e le famiglie divise che non possono vedersi dopo le restrizioni del governo per fronteggiare il virus. Anche i vip non sono di certo immuni alla legge: Luca Onestini e Ivana Mrazova, infatti, non stanno passando la quarantena insieme e da persone responsabili hanno deciso di separarsi.

LUCA E IVANA: UNA LUNA STORIA D’AMORE – Sembrava ieri quando Soleil Sorgé lasciò con una lettera l’ex tronista chiuso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Da allora Onestini ha iniziato una bellissima storia d’amore con la modella e non si sono più lasciati. Tante sono state le voci circolate sul web su presunte crisi e tradimenti, risultate sempre false: i due sono più innamorati che mai! Luca fece anche una bellissima sorpresa alla sua Ivana, ospite nel programma di Caterina Balivo, Vieni da Me, in cui le dichiarava tutto il suo amore per lei.

UNA QUARANTENA DIFFICILE PER IVANA – Purtroppo la quarantena imposta dal governo ha separato la coppia e ora Ivana sta passando del tempo a casa con la famiglia. Tuttavia, la ragazza ha avuto parecchi momenti di sconforto e non si è vergognata affatto di raccontarlo sui social ai follower. La lontananza da Luca non è semplice e spesso la porta a piangere e allontanarsi dal web.

La modella, infatti, ha spiegato ai suoi fan il motivo di questo allontanamento momentaneo da Instagram: “Questi due giorni sono stati ‘giusti’. Questo distacco dal cellulare, dai social, ci sta, lo consiglio a tutti. Oggi finalmente c’è una bella giornata mentre negli ultimi giorni c’era un vento fortissimo. Non vi nego che questa situazione sta diventando davvero pesante. Più ci penso, più vedo il telegiornale e tutto quello che sta succedendo, e peggio è. Ma cos’è? Un incubo? Ho tanta paura, tanta ansia, spero passi il prima possibile”.

“Spero che tutto torni alla normalità, alla nostra vita che abbiamo lasciato fuori con meno danni possibile. Spero stiate bene e mi dispiace per tutte quelle persone che hanno perso la vita in quel modo” ha commentato la Mrazova frustrata da questa situazione insostenibile.

LA REAZIONE DI LUCA ONESTINI ALLE PAROLE DI IVANA – Nonostante il momento di sconforto, Luca Onestini è sempre molto presente nella sua vita e anche da lontano riesce a strapparle una risata. Il ragazzo ha infatti commentato i vari messaggi di Ivana in tono molto scherzoso: “Adesso basta piangere, ridiamo un po’: chissà Luca cosa non ha notato in tutte queste storie! Le brutte ciabatte!”. A quanto pare il loro amore resiste anche alla lontananza.