GFVip, Ivana Mrazova pubblica un post ambiguo su Instagram: è finita con Luca Onestini?

I due ex protagonisti del GFVip sono in rigoroso silenzio, tuttavia, si alimentano le voci di una rottura

Le voci su una possibile crisi, o addirittura rottura, tra Luca Onestini e Ivana Mrazova si fanno sempre più insistenti. I due, dopo il Grande Fratello Vip, non si sono mai lasciati e non hanno mai dato modo di far circolare voci su ipotetiche crisi, ma questa volta sembrerebbe essere diverso.

IVANA MRAZOVA PUBBLICA UN POST AMBIGUO SU INSTAGRAM – In queste ultime ore, Ivana Mrazova ha pubblicato su Instagram una stories che potrebbe essere dedicata proprio a Luca Onestini. La modella della Repubblica Ceca ha pubblicato su uno sfondo nero la seguente frase (poi riportata da Deianira Marzano): “Pazienza. È una strana parola. Puoi dirla quando aspetti e quando scegli di non aspettare più”.

Un post molto ambiguo quello pubblicato da Ivana Mrazova, la quale potrebbe aver mandato una frecciatina social proprio al suo Luca. Cosa sta aspettando o cosa ha deciso di non aspettare più la modella? Questo, al momento, non ci è dato sapere perché entrambi non hanno proferito parola in merito.

DA DOVE SONO PARTITE LE VOCI DELLA CRISI? – La prima timida voce di corridoio si è diffusa l’anno scorso, quando Ivana decise di andare a trovare la famiglia in Repubblica Ceca senza Luca. Nulla di strano, ma i follower trovarono questo dettaglio molto strano. Successivamente, Onestini spiegò di essere molto impegnato con il suo lavoro in radio ed è per questo motivo che la modella decise di partire da sola, di certo non a causa di una crisi.

Tuttavia, in questo ultimo periodo la coppia non si è mostrata più insieme sui social, anche se ogni tanto entrambi commentavano le foto sui rispettivi profili. Questa mossa ha allertato i fan e la voce su un’ipotetica crisi ha preso sempre più piede; come se non bastasse, qualche giorno fa Luca ha lasciato un like ad uno scatto di Lorella Boccia, ballerina professionista. Qual è la verità?