GFVip, Ivana Mrazova si sfoga: “Negli ultimi due anni ho toccato il fondo”

Ivana Mrazova, modella di origini ceche, è conosciuta in Italia per aver partecipato al Festival di Sanremo e al GFVip, reality nel quale strinse una forte amicizia con Giulia De Lellis e incontrò Luca Onestini. Proprio con quest’ultimo, la giovane ebbe una lunga storia di quattro anni finita proprio in questi ultimi due anni.

Lo sfogo di Ivana: tutto ciò che le è accaduto nel corso di questi ultimi due anni

La modella ha deciso di pubblicare un video sui social per sfogarsi e affrontare un tema ancora molto sottovalutato, quello della salute mentale. La Mrazova lo ha fatto raccontando la sua personale esperienza e ammettendo di aver trascorso due anni orribili a causa di alcuni avvenimenti. Su questo non si è molto sbilanciata, ma è chiaro che potrebbe riferirsi alla perdita di suo padre, del suo amato cagnolino e alla fine della sua relazione con Onestini.

“Se non stiamo bene nella nostra testa dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte o in parti sbagliate. Sono stati gli anni più brutti della mia vita. Credevo di farcela da sola, ma è arrivato un momento in cui non ce l’ho fatta” ha detto la modella ai suoi follower.

“Oggi volevo parlarvi di una cosa molto importante, che mi sta a cuore e della quale si parla troppo poco… Ovvero la salute mentale. Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto.

Fare quel primo passo non è facile, ma è fondamentale per Noi e per la Nostra salute. Non abbiate paura di farvi aiutare, qualsiasi cosa si tratti. Tanto la vita è una e bisogna prendersene cura“ ha concluso la giovane ricevendo tantissimi commenti positivi e la vicinanza dei suoi follower.