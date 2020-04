GFVip, Ivana Mrazova si sfoga su Instagram: “Ci sono tante cose che non capisco”

L'ex gieffina spiega le difficoltà per rientrare in Italia a causa del Coronavirus.

Tempo fa Ivana Mrazova si sfogò su Instagram a causa della mancanza del suo fidanzato Luca Onestini. I due, in questo momento, sono separati a causa del Coronavirus: Luca è a Milano e continua a lavorare in radio con Raffaello Tonon mentre Ivana si trova in Repubblica Ceca con la famiglia. La modella è tornata a sfogarsi sui social poiché le restrizioni nei diversi paesi europei le impediscono di tornare in Italia.

IVANA VA A TROVARE LA FAMIGLIA IN REPUBBLICA CECA E RIMANE BLOCCATA – Ivana Mrazova è partita per la Repubblica Ceca a fine febbraio, proprio quando è scoppiato il caos nel nord Italia. La ragazza, a causa delle restrizioni del governo Conte, è rimasta bloccata dalla famiglia, tanto che in molti pensarono che la modella non volesse trovarsi in mezzo all’emergenza sanitaria italiana.

Da quel giorno, appunto, Ivana è rimasta in Repubblica Ceca e più volte sui social aveva espresso la volontà di tornare a Milano dal suo Luca, sempre impegnato con il suo lavoro da speaker a RTL 102.5. Nelle ultime Instagram Stories, la modella è apparsa visibilmente scossa, tanto da costringere l’ex tronista a tirarle su il morale.

IVANA SI SFOGA SU INSTAGRAM – In queste ultime ore, Ivana Mrazova è tornata a sfogarsi su Instagram e a spiegare ai suoi follower il motivo della sua lunga permanenza all’estero dalla famiglia. Il problema principale per la ragazza è l’attraversamento di Stati: Germania, Austria e Svizzera. Questi tre paesi hanno adottato leggi diverse per contrastare il Coronavirus. Come se non bastasse, Ivana dovrà attraversali in automobile poiché i voli sono tutti bloccati. Inoltre, l’autista non potrà pernottare dopo averla accompagnata e sarà costretto alla quarantena, una volta rientrato in Repubblica Ceca.

Insomma, per Ivana non sarà affatto semplice tornare in Italia e riabbracciare il suo Luca Onestini. Qui sotto riportiamo il video de Il Vicolo delle News, sito di gossip che ha raccolto tutte le Instagram Stories di Ivana Mrazova.