GFVip, Jessica Alves su Giacomo Urtis: “Mi ha promesso un figlio, lo amo ancora”

Giacomo Urtis è da poco entrato nella casa del GFVip assieme a Valeria Marini come unico concorrente. Il chirurgo plastico in passato ebbe una storia d’amore con Jessica Alves, prima che lei capisse per l’appunto di essere una donna. In queste ore, stanno facendo il giro del web alcune dichiarazioni della donna.

“Sono ancora innamorata di lui”

Quando Jessica fece coming out come donna trans, Giacomo Urtis non chiuse la storia, anzi, fu una persona molto presente nella sua vita. Infatti, il chirurgo dichiarò a Piero Chiambretti: “Sono in cura perché non è facile, ho bisogno di capire se riusciremo ad amarci anche così”. Effettivamente, tempo dopo la coppia si lasciò ma rimasero comunque buoni amici.

Jessica, in queste ore, ha rilasciato un’intervista a Spyit e ha dichiarato: “Giacomo Urtis? Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente. Da quando è entrato al Grande Fratello Vip non possiamo sentirci e mi manca tantissimo. Noi ci sentivamo spesso, tante volte sono venuta a Milano per stare con lui e, ogni volta, è stato bellissimo. Lui mi ha conosciuta e mi ha amata quando ero Rodrigo ma mi ha anche apprezzata da Jessica”.

Figlio insieme

La dichiarazioni che ha un po’ spiazzato tutti, però, è stata quella relativa all’avere un figlio insieme: “Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani. Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio”.

Infatti, sul trapianto di utero ha spiegato: “A breve mi sottoporrò a questo intervento ed avrò bisogno del seme di Giacomo per far si che vada tutto per il meglio. Giacomo ed io siamo fatti per stare insieme perché abbiamo tantissime cose in comune. Con lui ho fatto l’amore, quello vero e per lui sarei disposta anche a trasferirmi a Milano”.