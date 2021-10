GFVip, Jessica Selassié contro Samy Youssef: “Felice che sia uscito, è un falso, mi ero stufata di vederlo in giro per casa”

In questi giorni, vi avevamo parlato della maretta tra Jessica Selassié e Samy Youssef, ultimo eliminato a sorpresa della casa. Più volte la sorella maggiore delle tre principesse etiopi ha svelato di non voler vedere più il modello egiziano in giro per casa, definendolo falso. Adesso che Samy è effettivamente uscito dalla casa, la ragazza è letteralmente esplosa nella notte.

LE PAROLE DI JESSICA SU SAMY – Durante un confronto in veranda alle quattro e mezza di mattina, dopo la puntata, Jessica non ha utilizzato mezze misure contro Samy. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato di essere molto felice di non vederlo più in casa. “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa” ha tuonato la sorella maggiore Selassié.

“Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa“ ha rivelato la ragazza.

“Mi metteva la coperta sopra la faccia a me dava fastidio, voleva far intendere chissà cosa. Una sera, ad una festa, abbiamo ballato insieme e non c’ha minimamente provato. Poi mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? È solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà“ ha continuato Jessica, rivelando alcuni particolari sulle serate passate assieme al modello.

“Era tutto forzato con me, voleva pure fare un ballo sexy dove mi buttava per terra e mi montava sopra. Ho dovuto fingere di aver mal di piedi pur di non ballare con lui. In confessionale l’ho visto, speravo andasse via e menomale se n’è andato. Diceva ad Alex di essere falso, ma il primo falso era lui” ha concluso Jessica. Chissà come la prenderà Samy Youssef e se risponderà tramite social. Da che parte state?