GFVip, Jessica Selassié dimentica Barù? La paparazzata con un altro ragazzo

Jessica Selassié, archiviata la parentesi del GFVip, è finita spesso al centro del gossip per il suo rapporto controverso con Barù. I due, finito il programma, pare si siano sentiti ma mai incontrati di persona e ad un certo punto la principessa etiope ha anche tolto il segui su Instagram. Stando ad alcune segnalazioni, Jessica avrebbe conosciuto un nuovo ragazzo, vediamo chi è.

Nuova fiamma per la princess?

La più grande delle tre sorelle principesse etiopi è stata beccata qualche giorno fa in compagnia di un ragazzo misterioso. I due conversavano allegramente e in tanti hanno riportato questa segnalazione alle diverse pagine di gossip. Il ragazzo in questione si chiama Simone e pare sia in stretto contatto con Alex Belli.

Nessuna novità, le princess sono rimaste in ottimi rapporti con l’attore e fotografo, tanto da aver partecipato ad uno shooting proprio a casa sua. Tuttavia, sembrerebbe che Jessica in realtà non sia affatto fidanzata con questo Simone, anzi, sarebbe tutta scena per attirare l’attenzione.

Amedeo Venza, noto esperto di gossip, pare abbia seguito la vicenda e sia rimasto basito da questa storia. “Jessica e Simone (amico intimo di Alex Centovetrine) tutto organizzato da lui… Povera Jessica, le stanno facendo credere che in tv si va avanti così. Fonti attendibili mi avevano detto che doveva esserci un altro al posto di questo Simone… Vi dirò più in là” ha chiosato Venza su Instagram.

Al momento la diretta interessata non è intervenuta sulla faccenda e nemmeno Alex Belli. Jessica ha davvero dimenticato Barù oppure è solo scena?