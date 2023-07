GFVip, Jessica Selassié si è rifatta il seno: il motivo della scelta

Jessica Selassié l’abbiamo conosciuta nella sesta edizione del GFVip, edizione che ha vinto contro Davide Silvestri. La principessa etiope ha partecipato al programma assieme alle due sorelle, Clarissa e Lucrezia e ha trionfato grazie ai suoi fan. Nel corso degli ultimi giorni, la giovane ha dichiarato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico.

Jessica si rifà il seno

Nello specifico, l’influencer ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per rifare il seno. Durante la sua esperienza nella casa del GFVip, Jessica ha subito un notevole calo di peso che le ha lasciato il seno svuotato e calante. Per questo motivo, la donna ha attraversato un momento di grande insicurezza soprattutto con abiti scollati. L’intervento è andato bene e la principessa etiope ha deciso di dare spiegazioni a seguito della sua scelta.

“Buongiorno, questo è il primo giorno post operazione e io sto facendo colazione. Qui tutto a posto, tra poco vedrò il dottore che mi darà la prescrizione medica per il post operatorio e poi me ne tornerò a casa” ha scritto su Instagram Jessica Selassié.

Infatti, dopo poche ore la princess ha pubblicato una stories da casa con scritto “Back home”. I suoi fan hanno preso positivamente la notizia e l’hanno supportata in questa scelta.

Il presunto flirt

Ufficialmente Jessica è single ma pare che ogni tanto trascorra il suo tempo con un ex gieffino (e no, non è Barù). Stiamo parlando di Gianluca Costantino. L’ex gieffina è stata ripresa mentre faceva degli esercizi molto faticosi che le hanno fatto perdere l’equilibrio. In quel momento, Gianluca è arrivato per soccorrerla e prenderla al volo. Cosa starà accadendo tra i due?