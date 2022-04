GFVip, Jessica Selassié torna a seguire su Instagram Barù. Manila Nazzaro: “Non può esserci amicizia tra loro”

Un rapporto controverso quello tra la principessa etiope e l'enologo, ma per la Nazzaro non ci sono dubbi

Jessica Selassié è tornata a far discutere a causa del suo controverso rapporto con Gherardo Barù Gaetani. La vincitrice del GFVip aveva avviato con l’enologo un’amicizia molto stretta sfociata in una serie di flirt che inevitabilmente l’hanno fatta innamorare. Tuttavia, Barù non ha mai fatto intendere chiaramente le sue reali intenzioni con lei. In queste ultime ore, i due sono tornati al centro del gossip.

Tutto finito tra Jessica e Barù?

Una volta usciti dalla casa, pare che i due non si siano proprio visti. Ad un certo punto, la principessa etiope ha deciso di smettere di seguire Barù su Instagram a seguito di alcune sue dichiarazioni fatte a Verissimo. Per l’occasione l’enologo aveva sottolineato che aveva già rivisto tutti coloro a cui teneva e tra queste evidentemente non c’era Jessica.

Dopo alcune settimane, però, la Selassié ha ricominciato a seguire Barù su Instagram. Non conosciamo attualmente la natura del loro rapporto ma qualcosa deve essere pur successo. Un’ex gieffina, però, non ha dubbi: tra i due non potrà mai esserci amicizia. Vediamo di chi stiamo parlando.

Manila Nazzaro: “Tra i due non può esserci amicizia”

L’ex Miss Italia ha rilasciato un’intervista a MondoTV24 e ha deciso di tornare a parlare del suo rapporto con le principesse: “Se mi chiedi il rapporto con le principesse è quasi inesistente, mi dispiace perché ho dato tantissimo, togliendo Clarissa di cui non mi importa assolutamente nulla, Lulu e Jessica rapporti un po’ cordiali, non ho però più avuto modo e possibilità di parlarne”.

“Non credo ci possa essere amicizia alla luce degli avvenimenti, sai comunque Jessica è una donna molto orgogliosa, o tutto o niente. E quando Barù, il tutto, non glielo ha dato, ad un certo punto sono stati chiusi i punti. Rispettabile come decisione, però Barù resta una persona super simpatica, a me fa molto ridere ed ho un bellissimo ricordo di Barù nella casa” ha poi sottolineato.