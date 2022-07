GFVip, Karina Cascella contro Elisabetta Gregoraci per una frase su Madre Teresa di Calcutta: “A me viene da sorridere”

L'opinionista si è scagliata contro la showgirl calabrese per aver detto che il suo mito è Madre Teresa di Calcutta

Karina Cascella ha nuovamente dato sfogo al suo pensiero su Instagram, contro chi questa volta? Elisabetta Gregoraci. Tutto è partito da una dichiarazione della showgirl calabrese su Madre Teresa di Calcutta. Vediamo cosa è successo.

Il mito di Elisabetta

Tutti ormai sanno che la Gregoraci è molto devota e legata alla fede. Infatti, la showgirl pare abbia dichiarato che il suo mito è proprio Madre Teresa di Calcutta. Questa frase è arrivata a Karina, la quale non ha gradito particolarmente l’affermazione della donna. Nello specifico, l’opinionista ha ripreso proprio lo spezzone di un articolo in cui si parla proprio del suo mito.

Karina vs Elisabetta: “A me viene da sorridere”

Cascella ha trovato le parole di Elisabetta assai incoerenti con il suo modo di vivere la vita. “Vive come viveva lei in mezzo alla povertà” ha ironizzato Karina sottolineando come i due stili di vita di queste due donne siano diametralmente opposte.

“Se tu fai un’affermazione simile vuol dire un’altra cosa, cioè il mio mito è sempre stato un personaggio del genere, una persona che si è prodigata per gli altri e che ha rinunciato alla sua vita per gli altri e va veramente a cozzare con Montecarlo, con le barche, con le ville, con lo sfarzo e il lusso sfrenato. A me viene da sorridere leggendo una dichiarazione del genere, ma credo anche a voi” ha aggiunto l’opinionista.

“Io non ce l’ho con nessuno. sfoglio Instagram, mi esce fuori una ca***ta del genere e istintivamente dico ma fai davvero? Veramente dallo yacht dici che il tuo mito era Madre Teresa di Calcutta? Fa sorridere“ ha concluso.