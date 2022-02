GFVip, Kikò Nalli si racconta: Ambra Lombardo cancellata e consiglio a Federico Fashion Style

L'ex gieffino si è raccontato in un'intervista per Nuovo

Kikò Nalli si è buttato alle spalle il passato e la sua esperienza al GFVip dove conobbe Ambra Lombardo. In un’intervista per il settimanale Nuovo, l’hair stylist si è raccontato a 360 gradi e non ha risparmiato alcune frecciatine. Vediamo quindi cosa ha detto il 52enne.

Ambra Lombardo cancellata

Qualche giorno fa, Ambra Lombardo ha svelato sui social il suo imminente matrimonio con il nuovo compagno. Ormai la sua storia con Kikò è ufficialmente finita e pare che l’hair stylist l’abbia completamente dimenticata. Il 52enne infatti ha rivelato di non avere più contatti con lei ma nemmeno di volerne: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva“.

Frecciatina a Federico Fashion Style?

Successivamente, l’ex gieffino ha espresso la sua opinione sul collega Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Kikò ha rivelato di non conoscerlo personalmente e, a differenza sua, si concentra su un pubblico più internazionale. “Spero che fare il parrucchiere sia la sua vera passione” ha detto Nalli.

“Io porto avanti il mio percorso a telecamere spente mentre lui sfrutta i social e la tv. Io non potrei farlo perché non ne avrei il tempo materiale… Gli auguro di godersi il successo, ma di far confluire la sua popolarità in qualcosa di concreto che gli dia continuità. Anche io ho voluto fare tv ma ho anche coltivato la mia professionalità” ha continuato il collega.

L’hair stylist ha poi voluto mettere in guardia il suo collega dalla popolarità televisiva: “Più sei famoso più il mondo dei parrucchieri ti svaluta, soprattutto se la ottieni grazie a programmi dove non parli del tuo lavoro“.

Nuova fidanzata

Kikò ha poi svelato di avere una nuova fidanzata ma per il momento non ha voluto dare altre informazioni al riguardo. Attualmente, quindi, l’identità del suo nuovo amore è top secret.