GFVip, la mamma di Carlo Beretta pubblica uno scatto del figlio con l’ex Dayane Mello

Giulia De Lellis, in questi giorni, è finita nuovamente al centro del gossip per aver indossato delle pellicce (probabilmente vere) e per essere andata in vacanza in Svizzera, nonostante la pandemia. Tuttavia, la ragazza, anche se indirettamente, questa volta è stata protagonista di un altro chiacchiericcio, vediamo quale.

LA STORIA DI GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta, rampollo milanese ed erede della nota azienda di armi. I due si sono conosciuti quest’estate, complice una vacanza assieme all’ex di Giulia Andrea Damante. Da quel giorno, Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno iniziato una lunga frequentazione che si è poi conclusa con l’ufficializzazione a casa Beretta.

NATALE A CASA BERETTA – Giulia De Lellis ha trascorso le vacanze natalizie a casa del suo nuovo fidanzato Carlo e ha conosciuto la sua famiglia. L’influencer pare sia stata promossa dalla mamma del ragazzo, Umberta Gnutti Beretta, tanto da condividere sui social alcuni scatti del figlio e della sua nuova fidanzata.

GAFFE DELLA MADRE DI CARLO BERETTA – Tuttavia, la signora Beretta in queste ore ha fatto una gaffe che non è passata inosservata soprattutto ai follower dell’influencer. La donna ha condiviso, allo scadere del 2020, una serie di foto ricordo dell’anno appena trascorso. In queste foto, è comparsa anche Dayane Mello, ex fidanzata di Carlo Beretta, scatenando il web.

Dayane Mello attualmente si trova nella casa del GFVip, tuttavia, il suo nome è stato accostato nuovamente alla famiglia Beretta. La gaffe è stata talmente plateale che la signora Beretta ha eliminato la foto per non alimentare polemiche. In molti, però, hanno già avanzato delle teorie secondo cui la donna sia ancora affezionata alla modella brasiliana.