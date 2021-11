GFVip, la mamma di Soleil scatenata: elenca tutte le mancate squalifiche del programma

Soleil Sorgé è una delle grandi protagoniste di quest’edizione del GFVip. Più volte vi abbiamo ribadito che una personalità come la sua si può solo odiare o amare. Per quanti commenti negativi girini sul web, dell’influencer si parla continuamente e alcuni già ipotizzano che potrebbe essere proprio lei la vincitrice.

TUTTI CONTRO SOLEIL – L’influencer italo-americana ha subito fatto parlare di sé per la sua storia passata con Gianmaria Antinolfi, collega di gioco. Da quel momento, la ragazza è rientrata pressoché in ogni dinamica della casa, nel bene e nel male. Insomma, la Sorgé sa come giocare e nonostante i telespettatori non siano molto legati a lei, una buona parte continua a salvarla senza se e senza ma.

LA MAMMA DI SOLE SCATENATA SU INSTAGRAM – Abbiamo avuto modo di conoscere anche la mamma dell’influnecer, già vista in realtà quando parteciparono assieme a Pechino Express. Le due si sono mostrate molto legate e la mamma ha deciso di difenderla dalle malelingue che girano sui social e dalla stessa produzione. Più volte, infatti, Soleil ha avuto qualche richiamo da Alfonso Signorini, facendola successivamente crollare.

La mamma dell’influencer ha condiviso, infatti, una stories su Instagram con l’obiettivo di difendere la figlia da coloro che l’accusano di essere volgare, maleducata e cattiva. Per questo motivo, la signora ha elencato tutte le scorrettezze e le mancate squalifiche di questa edizione.

La mamma di Sole ci ha ricordato di alcuni termini utilizzati all’interno della casa come: “handica***to”, “fr**io”, per il comportamento di Aldo contro Alex, le dichiarazioni di Gianmaria contro Soleil. Insomma, diversi comportamenti che in edizioni passate avrebbero rischiato decisamente la squalifica.