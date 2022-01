GFVip, la pagina Wikipedia di Delia Duran è stata cancellata

Ennesimo blocco dedicato al triangolo Alex Belli/Soleil Sorgé/Delia Duran, ennesimo incontro tra l’attore e sua moglie, ennesimo battibecco tra le due donne. Ormai il copione di questo GFVip sembrerebbe questo e non solo i telespettatori sono stanchi ma anche i concorrenti. Vediamo cosa è accaduto nella diretta di ieri sera.

Concorrenti stanchi di Alex Belli

La casa ormai sembrerebbe quasi del tutto schierata con Delia, la quale si è fatta voler bene in questi primi giorni di permanenza nel reality. Persino Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, molto amiche di Soleil, hanno preso le sue difese schierandosi apertamente contro Alex Belli. Ormai i continui blocchi dedicati a questo triangolo, a questa chimica artistica hanno stancato anche gli altri vipponi.

Nella diretta di ieri, l’attore di Centovetrine è tornato nella casa per avere l’ennesimo confronto con la moglie, decisa a lasciarlo, e Soleil, la quale sembrerebbe letteralmente l’unica che lo difendo ancora.

Battibecco tra Delia e Soleil: “Cercami su Wikipedia”

Chiaramente il blocco dedicato al triangolo ha innescato l’ennesimo battibecco tra le due prima donne, le quali non si sono risparmiate in battutine e attacchi gratuiti. Tra queste Soleil che ha sottolineato come la Duran fosse nel programma solo in quanto moglie di Alex Belli. La risposta della modella, però, non si è fatta attendere: “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sono Delia Duran cercami su Wikipedia”.

I telespettatori ovviamente sono andati davvero a cercarla su Wikipedia ma qualcuno deve averla segnalata poiché la pagina è stata cancellata per “contenuto palesemente non enciclopedico o promozionale”. “Spiacenti, questa pagina è stata cancellata recentemente nelle ultime 24 ore” spiega Wikipedia. Adesso chi avverte Delia?